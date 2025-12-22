俳優チャン・グンソクが、日本のファンと特別な時間を過ごした。【画像】チャン・グンソク、がん発覚後の心境12月19日、チャン・グンソクは神奈川県・パシフィコ横浜国立大ホールで日本公式ファンクラブ設立15周年記念イベント「JAPAN OFFICIAL FANCLUB 15th Anniversary 2025 JANG KEUN SUK Friday Night Live」を開催した。オープニング映像が流れ、中継映像でステージ袖にいるチャン・グンソクが映し出されるとそのまま音楽に合