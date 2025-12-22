クリスマス商戦が本格化しているが、民間調査会社によると今年のクリスマス市場規模は7,200億円程度で、ここ2年でみると縮小傾向だそうだ。物価高や実質賃金の伸び悩み、各種コスト上昇などが背景にあり、消費者はより節約志向を強めている。大手コンビニ各社は、今年の状況を踏まえた、「家族や友人との団らん」を計画的に楽しむクリスマス商品を販売している。ファミリーマートが行った「クリスマスに関する意識調査」によると、