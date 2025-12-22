岡山県庁 岡山市は22日、市内の小学校・中学校・高校で、インフルエンザとみられる症状で新たに119人が欠席したと発表しました。 岡山市内の8施設(小学校4・中学校3・高校1）が学級閉鎖の措置をとります。 岡山県は2025年11月28日、県下全域にインフルエンザ注意報を発令し、マスクの着用や手洗いの徹底を呼び掛けています。