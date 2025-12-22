やりっぱなし、逆ギレ、約束を忘れる。しかもすべてに悪びれない。そんな夫に「悪いのは私？」と自己嫌悪に陥ってしまう。『もしかして、うちの夫はADHD？〜夫の見てる世界を体験したら、すれ違いが減りました！〜』（オーバーラップ刊、はなゆい著、監修：精神科医・司馬理英子、2025年）は、発達障害のひとつであるADHDの夫を持つ、妻の悩みと解決法を綴ったコミックエッセイです。◆本人が悪いわけではない“脳の特性”本書