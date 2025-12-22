年末が近づくと気になるのが、見て見ぬふりをしてきた“お風呂のガンコ汚れ”。鏡のウロコ、水垢、黒カビ……。普段の掃除じゃ歯が立たない汚れも、気づけば蓄積しているんですよね。そんな時に頼りになるのが、キャンドゥでみつけた「カビ取りジェル」と「鏡のウロコ落としクリーム」。実際に使ってみたリアルな感想をお届けします。◆垂れにくく密着力がすごい「カビ取りジェル」浴槽の蓋の溝やゴムパッキン、ドアレール、