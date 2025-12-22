１６日、明湖公園の湖面を泳ぐハクチョウ。（ドローンから、滁州＝新華社記者／張端）【新華社滁州12月22日】中国安徽省滁州（じょしゅう）市の明湖公園では、渡り鳥の群れが羽を休めたり、餌をついばんだりする様子が多くの市民や観光客を楽しませている。園内の湖は水質が高く、水草や魚が多いため、近年は越冬するハクチョウなどさまざまな鳥の生息地となっている。１６日、明湖公園の湖面を泳ぐハクチョウ