金の価格が急騰し、史上最高値を更新しました。国内の金の小売価格が初めて1グラムあたり2万4000円を超え、史上最高値を更新しました。国内の小売価格の指標となる田中貴金属工業の店頭価格は先週末に比べ477円高い2万4414円となりました。先週末、日銀が行き過ぎた円安の是正に向け利上げを決めましたが、市場は「早期の追加利上げはない」と判断し、逆に円安が進みました。これにより国内での相対的な金の価格が上昇しました。加