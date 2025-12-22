ＮＭＢ４８の川上千尋が２２日、大阪市内で出演する舞台「私立探偵濱マイク−罠−ＴＨＥＴＲＡＰ」（２月２８日〜３月８日、東京・サンシャイン劇場、３月１４、１５日、大阪・ＣＯＯＬＪＡＰＡＮＰＡＲＫＯＳＡＫＡＴＴホールなど）の取材会に出席した。２２年から続くシリーズ第３弾にして完結編となる舞台で、主人公・濱マイクの恋人・百合子を演じる。１９９６年に公開された映画版では口がきけず、身ぶり手ぶ