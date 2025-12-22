ユニクロのロゴマーク衣料品店「ユニクロ」を展開するファーストリテイリングは22日、来春以降に入社する国内グループ従業員の新入社員の初任給を、33万円から37万円へ引き上げると発表した。初任給の引き上げは2年連続。2020年以降では4度目の昇給で、6年間で16万円の増加となる。初任給の引き上げで採用での競争力を高める狙いだ。来春に入社予定の新入社員は約480人。そのうち初任給を37万円に引き上げるのは海外転勤も伴う