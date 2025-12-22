東京女子プロレスは21日、東京たま未来メッセで「せ〜の、メリークリスマス！2025」を開催した。名古屋・栄を拠点とする人気アイドルグループSKE48の元メンバー・荒井優希は初代リーダー・山下実優とのシングルマッチに臨んだが、痛恨の秒殺負けを喫した。今年3月でSKE48を卒業した荒井は4月からプロレスに専念し、念願だった海外遠征も経験。7・21大田区では同団体最高峰のプリンセス・オブ・プリンセス王座（当時の王者は瑞