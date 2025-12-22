11月の東京23区の新築マンションの平均価格は、10月よりおよそ3000万円下がったものの1億2000万円を超えました。23区では、中古マンションも7カ月連続で1億円を超えています。【映像】高層マンション不動産経済研究所によりますと、11月の東京23区の新築分譲マンション1戸あたりの平均価格は、1億2420万円でした。高額物件の発売が11月の前後に回ったことなどから、10月より2893万円下がりました。ただ、建設費の高騰や都