インフルエンサーのなえなのが、22日までに自身のXを更新。衝撃の預金残高を画像付きで公開した。【写真あり】これが証拠…なえなの、衝撃の“預金残高”かねてから、預金残高がないことを告白してきたなえなの。今年7月には番組内で、スマホゲームの課金事情を告白。「電源ボタンを2回押すだけで払えちゃうじゃないですか。お金を払ってる実感がないんですよね。どんどん使っちゃう」と話し、「本当に先月、ちょっと売れてき