タレント長嶋一茂（59）、かまいたち山内健司（44）濱家隆一（41）が、21日放送の日本テレビ系「一茂×かまいたちゲンバ」（日曜午前10時25分）に出演。クリスマスの思い出を話した。今回は「クリスマスのゲンバ」。長嶋は「クリスマスって言ったって、いつの間にか“貢ぐ日”になっちゃったからね俺も」と話した。「女性といてさ、なんかホテル取ったりとかさ、食いたくもないフレンチ食ったりさ、プレゼント買ったりとかさ」。