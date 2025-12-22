大相撲初場所の番付表を手にする朝白龍。左は高砂親方＝22日、東京都墨田区の高砂部屋十両2場所通過で新入幕の朝白龍は22日、東京都墨田区の高砂部屋で記者会見し「幕内になってすごくうれしい。もっと右側に寄っていきたい」と番付表に載る自分のしこ名を見つめた。横綱豊昇龍、幕内欧勝馬と同じ飛行機で故郷モンゴルから来日。「早く追い付きたい。2人と対戦したいし、安青錦関ともやってみたい」と話す。185センチ、150キロ