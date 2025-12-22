「レース記者コラム仕事・賭け事・独り言」まず競輪の話題から。６４期で在校成績８位の長谷隆志（５７）が１１月２９日の玉野競輪最終日２Ｒチャレンジ一般でラストラン。４着でゴールして、３６年３カ月の選手生活にピリオドを打った。記者とは同学年で気が合ったので、検車場ではよく話をした。１５年ほど前「森田さんに合う店がありますよ」と教えてもらって行ったのが、大阪千日前にあった立ち呑み「たまやん」。当時は