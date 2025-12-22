女優吉永小百合（80）が22日、テレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。亡くなった夫で元共同テレビ会長の岡田太郎さんに打ち明けられ、驚いたことを語った。岡田さんは昨年9月、胆のうがんのため94歳で亡くなった。吉永は「テレビの業界の人でしたから、いろいろ私たちの苦労も分かってくれましたし。定年退職してからサポートしてくれて。料理を作ってくれたりコーヒーを入れてくれたり、助けてもらったので」と支