お笑いタレント有吉弘行（51）が21日放送のJFN系ラジオ番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜午後8時）に生出演。同時刻に行われていた漫才日本一決定戦「M−1グランプリ2025」について言及した。有吉はオープニングで敗者復活戦の途中まで見たものの、敗者復活戦を制して決勝に進出したコンビも知らないと明かした。「最近はネタバレにうるさい人が多くて。このラジオでもあんまり言うなとかね、うるさい人多いので。私も