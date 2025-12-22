元プロ野球選手で野球解説者の高橋尚成氏(高ははしごだか)が、YouTubeチャンネル『高橋尚成のHISAちゃん』で16日に公開された動画に出演。楽天に入団することが発表された前田健太について語った。前田健太○前田健太のコンディションに太鼓判スタッフから「200勝という目標に向かって野球界でもう一花咲かせるために必要なことは?」と聞かれ、高橋氏は「たぶん体自体は問題ないと思うんですよね。この前、投げてる姿を見ましたけ