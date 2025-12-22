日本時間１６時００分に英実質ＧＤＰ（確報値）（2025年 第3四半期）、経常収支（2025年 第3四半期）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 実質ＧＤＰ（確報値）（2025年 第3四半期）16:00 予想0.1%前回0.1%（前期比) 予想1.3%前回1.3%（前年比) 経常収支（2025年 第3四半期）16:00 予想N/A前回-289.0億ポンド（経常収支)