ドル円１５７．３５近辺、ユーロドル１．１７１５近辺＝ロンドン為替 ロンドン早朝、ドル円は157.35近辺、ユーロドルは1.1715近辺での推移。ドル円は上値重く推移。朝方の157.75付近を高値に軟調に推移し、昼前には157.23付近に安値を広げた。その後は157.30-40レベルでに揉み合いに落ち着いている。先週末比ドル高・円安水準となっている。 ユーロドルは1.1706-1.1723までの狭いレンジで推移してい