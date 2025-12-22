Volumio Primo Plus トップウイングは、Volumioのネットワークプレーヤー「Volumio Primo Plus」を2026年1月29日に発売する。価格は198,000円。 Volumio初のハードウェア製品であるネットワークプレーヤー「Primo」が進化を重ね、その上位機種として新たに登場するのがPrimo Plus。なお、PrimoとPrimo Plusは併売される。 Volumio Primo Plus Primo Plusの特徴は、LAN、U