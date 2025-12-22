【新華社広州12月22日】中国広東省広州市の長隆野生動物世界で二十四節気の冬至に当たる21日、ジャイアントパンダの妹珠（メイジュー）が湯円（タンユエン）や餃子に見立てたニンジンやタケノコを満喫した。妹珠は世界で唯一の三つ子パンダの長女「萌萌（モンモン）」が出産した子ども。（記者/黄国保）