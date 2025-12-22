◇FIVBバレーボール男子 世界クラブ選手権(12月16日〜22日、ブラジル)バレーボールの世界最強クラブを決める、世界クラブ選手権。22日行われた決勝で、西田有志選手らが所属する大阪ブルテオン(以下大阪B)と、石川祐希選手が所属するイタリアのペルージャが対戦し、ペルージャがストレート勝利を収めました。両チームの対決は予選ラウンド以来、大会2度目。1度目はフルセットの激闘の末ペルージャに軍配が上がっていました。2度目