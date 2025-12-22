お笑いコンビ「ナイツ」塙宣之（47）が22日、ニッポン放送「ナイツザ・ラジオショー」（月〜木曜後1・00）に生出演し、審査員を務めた21日の「M−1グランプリ2025」を終えて感想を語った。18年から審査員を務めて、今年で8回目。優勝した「たくろう」には「何ていうの？分かるんだよね。ウルトラゾーンに入ったのが。無敵ゾーンに入ったから凄いね」と賛辞を送った。出場コンビや審査員、上戸彩の美貌に目がいきがちだが、