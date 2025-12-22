全国大学対校男女混合駅伝（２０２６年２月１５日、ヤンマースタジアム長居）の要項が２２日、大阪市内で発表された。前回１２位までに入ったシード校など、２２チームが出場する。今大会のアンバサダーには、元乃木坂４６のメンバーで女優の堀未央奈が選ばれた。自身、中学時代に「５０メートルに１０秒かかったのが悔しくて陸上部に入ったら、６・９秒にまでタイムが伸びました」と、陸上経験を披露。リレーでは第１走者を