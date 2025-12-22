きょう、静岡県長泉町の会社兼住宅で複数の男が高齢夫婦の手を縛るなどして、現金およそ1000万円を奪って逃走した事件。付近の防犯カメラには、3人組の姿が写っていました。事件現場付近の防犯カメラの映像です。午前0時10分ごろ、頭にフードのようなものをかぶって駐車場で話す3人組の姿。そろってどこかへ向かいました。その40分後の午前0時55分ごろには、事件のあった建物付近から複数の人物が逃げていく様子が写っていました。