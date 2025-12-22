俳優の沢村一樹（58）が22日、自身のインスタグラムを更新。大リーグのホワイトソックスと契約合意した村上宗隆内野手（25）にエールを送った。沢村は村上との2ショットを投稿し「村上宗隆選手、いよいよですね！！応援してます！！！」と鼓舞していた。ホワイトソックスは21日（日本時間22日）、ヤクルトからポスティングシステムでメジャー移籍を目指していた村上と契約合意したと発表した。契約期間は2年で、総額3400万ド