お笑いコンビ・ミルクボーイの内海崇が、22日放送のABCテレビ『おはよう朝日です』（月〜金前5：00※関西ローカル）に生出演し、『M‐1グランプリ2025』で優勝したたくろうとの類似点を明かした。【集合ショット】思い思いにポーズ！囲み取材に登場した見取り図＆ミルクボーイ前夜に同局で生中継された『M‐1』は、たくろう（赤木裕、きむらバンド）が21代目王者に輝いた。関西勢としては、ミルクボーイ以来、6年ぶりの優