「プレミアムＧ１・クイーンズクライマックス」（２６〜３１日・大村）のＰＲのため、関係者らが前年覇者の遠藤エミを伴って、大阪市のデイリースポーツを訪れた。今年最後の大一番。大みそか決戦に向け、女子の賞金ランキング上位１２人が、ティアラ戴冠を狙い、熱いバトルを繰り広げる。大村では第１、６回、そして今年の第１４回と最多の３回目の開催となる。５年連続６回目の賞金女王の座を狙う遠藤は大村では第６回、そし