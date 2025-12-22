JO1は22日、グループの公式Xを更新。メンバーの豆原一成（23）が同日の岡山公演の出演を見合わせると発表した。体調不良のため。公演は8人で開催する。グループ公式Xで「本日出演予定のJO1 10TH SINGLE "Handz In My Pocket" SHOWCASE TOUR 岡山公演におきまして、出演を予定しておりました豆原一成は、体調不良のため出演を見合わせることとなりました」と発表。公演は8人での出演となることも伝えた。「直前のお知らせと