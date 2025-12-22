航空各社はきょう（22日）、年末年始期間の予約状況を発表しました。全日空ではハワイ便が特に好調で、年末年始期間として過去最多の予約数となっています。航空各社は今月26日から来月4日までの国内線と国際線の予約状況を発表し、全日空の国際線の予約数は26万7510人で、前の年末年始と比べておよそ12%増加しました。ハワイ便が特に好調で、年末年始期間としては過去最多のおよそ2万5000人の予約が入っているということです。一