アンジャッシュの児嶋一哉が２２日、Ｘを更新。予告していた手術が無事に終了したことを報告した。児嶋は２０日にＸで「粉瘤、鼓膜形成術１週間で２回手術、、」と告知。不安もあったようで「寝る。月曜日鼓膜形成術成功してくれー」と祈るように投稿していた。ファンからは「おだいじにしてください」「成功するよう祈ってます」「大丈夫だよ！」などのエールが寄せられていた。そして２２日。「鼓膜再生手術終わりました