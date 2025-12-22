バスケットボールのBリーグ1部のSR渋谷は22日、世界的な人気を誇るガールズグループ「BLACKPINK」とのスペシャルコラボレーショングッズを、来年1月8日（木）から発売すると発表した。1月16日からスタートするBLACKPINKのワールドツアー日本公演を記念しての企画で、BLACKPINKの世界観からインスピレーションを受けて制作。SR渋谷の試合観戦時にはもちろん、日常のコーディネートにも取り入れやすいデザインとなっている。バス