【週プレPREMIUM 2025下半期グラビア傑作選】 12月22日発売 価格：紙版1,100円、デジタル版1,000円 【拡大画像へ】 集英社は、「週プレPREMIUM 2025下半期グラビア傑作選」を12月22日に発売した。価格は紙版が1,100円、デジタル版が1,000円。 本誌には、2025年下半期の「週刊プレイボーイ」掲載グラビアから、22名21本のベストグラビを厳選。表紙カバーイラストは