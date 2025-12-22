きょう東証グロース市場に新規上場したスタートラインは、午後１時２分に公開価格４８０円を４５５円（９４．８％）上回る９３５円で初値をつけた。初値形成後も順調に買いを集め午後２時５２分にはストップ高の１０８５円に上昇。その後も買いを集めてストップ高で取引を終えた。 出所：MINKABU PRESS