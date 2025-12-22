２２日の債券市場で、先物中心限月３月限は大幅続落。現物債市場では１０年債の利回りが一時２．１００％と、１９９９年２月以来およそ２６年１０カ月ぶりの高水準をつけた。 日銀は１９日まで開いた金融政策決定会合で０．２５％の利上げを決め、声明文では「政策金利の変更後も実質金利は大幅なマイナスが続き、緩和的な金融環境は維持される」と説明。植田和男総裁が同日の記者会見で「現在の実質金利は極めて低い水準に