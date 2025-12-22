気象庁はきょう（22日）に、北日本と関東甲信地方を対象に高温に関する早期天候情報を発表しました。この情報は、その時期としては10年に1度程度しか起きないような著しい高温となる可能性が、いつもより高まっているときに発表されます。 【早期天候情報】10年に1度程度しか起きないような…大晦日・正月にかけて「北日本」と「関東甲信地方」はこの時期としては高温か【気象庁発表】 12月29日（月）ごろからは気温がかなり高く