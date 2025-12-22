（台北、花蓮中央社）台北市内で起きた無差別襲撃事件を受け、内政部（内務省）や交通部（交通省）は大型イベントや公共交通機関で警備を強化する方針を示した。事件は19日午後、台北市の台北メトロ（MRT）台北駅や中山駅周辺で発生。男が発煙弾を投げた後、刃物で通行人らを切りつけた。男を含む4人が死亡、11人がけがをした。内政部が22日の立法院（国会）内政委員会に提出した報告書によれば、年末から旧正月（春節、来年は2月1