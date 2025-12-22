アジアサッカー連盟（AFC）が12月21日、新たな公式大会として「AFCネーションズリーグ」の導入を検討していることを発表した。このニュースは韓国でも多くのメディアが報じているが、各社が注目しているのはやはり“日韓戦”実現の可能性だろう。【写真】韓国メディアもメロメロ？日本代表の美しき女性サポーターまず、韓国国内で同ニュースの第一報を伝えたスポーツメディア『SPOTV NEWS』は、見出しで「もう韓日戦を避けることは