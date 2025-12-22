アフリカネイションズカップ2025（AFCON）が21日に開幕。オープニングマッチとなったグループAの第1節では、モロッコ代表がコモロ代表を2−0で下した。FIFAワールドカップカタール2022で4位に入ったことでも知られるモロッコ代表は、今大会の開催国。1976年大会以来、25大会ぶりの“アフリカ王者”を目指して今大会に臨む。スターティングメンバーには、マンチェスター・ユナイテッドでプレーするヌサイル・マズラウィや、レア