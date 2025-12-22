【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BUDDiiSが、ファンミーティング『バディフェス!!2025 ～世界で一番美しいのはだぁれ？～』を12月20日・21日に埼玉・大宮ソニックシティ 大ホールで開催した。 ■童話『白雪姫』をベースにした劇＆ゲーム＆ライブで構成 通常のライブとは異なる特別な趣向を凝らした『バディフェス』を彼らが行うのは約2年半ぶり2回目で、架空の学校をテーマ