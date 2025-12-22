タイミー [東証Ｇ] が12月22日大引け後(15:30)に業績修正を発表。決算期変更する通期の業績予想は連結経常利益が30.7億～36.3億円となる見通しを示した。 ※業績予想がレンジで開示されている場合は、レンジの中央値に基づいて記事を作成しています。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 当社は、2025 年12月22日付「決算期（事業年度の末日）の変更及び定款一部変更に関するお知らせ」