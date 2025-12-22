22日15時45分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前週末清算値比860円高の5万420円で取引を終えた。出来高は2万8915枚だった。この日の日経平均株価の現物終値5万402.39円に対しては17.61円高。 株探ニュース