22日15時45分、TOPIX先物期近2026年3月限は前週末清算値比24ポイント高の3409ポイントで取引を終えた。出来高は4万3161枚だった。この日のTOPIXの現物終値3405.17ポイントに対しては3.83ポイント高。 株探ニュース