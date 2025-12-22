22日15時45分、JPX日経インデックス400先物期近2026年3月限は前週末清算値比180ポイント高の3万740ポイントで取引を終えた。出来高は2451枚だった。この日のJPX日経インデックス400の現物終値3万715.4ポイントに対しては24.60ポイント高。 株探ニュース