22日15時45分、東証REIT指数先物期近2026年3月限は前週末清算値比8ポイント安の1972.5ポイントで取引を終えた。出来高は349枚だった。この日の東証REIT指数の現物終値1998.63ポイントに対しては26.13ポイント安。 株探ニュース