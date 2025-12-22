中国南西部の重慶市で12月18日に開催された2025バイオものづくり大会で明らかになったところによると、中国のバイオものづくりの産業規模は近年拡大を続け、その総規模は目下1兆1000億元（約24兆6000億円）に達し、バイオ発酵製品の生産量は世界の70％以上を占めています。バイオものづくりとは生物由来の素材を用いたり、微生物などの能力を活用して有用物質を生産する技術や産業の総称で、第4次産業革命でのコア駆動力の一つ