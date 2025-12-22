滋賀県は22日、長浜市出身でノーベル生理学・医学賞を受賞した大阪大学特別栄誉教授の坂口志文さん（74）に「県民栄誉賞」を贈りました。滋賀県民栄誉賞がスポーツ選手以外に贈られるのは初です。滋賀県庁では22日午前、ノーベル生理学・医学賞を受賞した坂口志文さんを大勢の県職員らが拍手で出迎えました。坂口さんは長浜市出身で、今回のノーベル賞の受賞が滋賀県民に希望と活力を与え、県の名声を高めたとして、県民栄誉