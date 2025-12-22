MBSテレビは、31日に生放送特番「大みそかだよ！渋谷凪咲の関西お天気LIVE2025」（前8・00）を放送することを22日、発表した。昨年に続き人気タレント・渋谷凪咲がMCを務め、座談会企画では在阪民放各局の天気予報士が大集合。激レア共演が実現する。大阪・関西万博や阪神タイガースのリーグ優勝など関西発ニュースが目白押しだった今年を、渋谷とともに“お天気目線”で振り返る番組。ゲストにはカンニング竹山、13歳で気象