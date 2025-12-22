奈良市議・へずまりゅう氏（34）が22日、自身のX（旧ツイッター）を更新。12月の報酬支給明細を公開した。11日には「地方議員冬のボーナスを公開します」とし、支給額85万5558円、差引支給額52万3619円と記された期末支給手当明細の写真を投稿していた、へずま氏。この日は、「ボーナスを支給されて間もないのに通常のお給料もこんなにあるんです」とし、12月の報酬支給明細を公開。報酬額59万6000円、差引支給額40万200円と